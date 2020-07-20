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Diyarbakır'da silahlı kavga: Yaralılar var

DHA |  20 Temmuz 2020 Pazartesi - 9:14 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 9:14

Diyarbakır'da dün gece iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.


Kavga, gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kavgaya karışanların yakalanması yönelik başlatılan çalışma sürüyor.
 

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