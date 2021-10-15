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Diyarbakır'da sapık öğretmen şoku! 15 öğrenciye 'cinsel taciz' iddiası sonrası karar verildi...

Diyarbakır'da sapık öğretmen şoku! 15 öğrenciye 'cinsel taciz' iddiası sonrası karar verildi...