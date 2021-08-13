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Diyarbakır'da PKK’ya helikopter destekli operasyon

DHA |  13 Ağustos 2021 Cuma - 9:20 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 9:20

Son dakika haberi... Diyarbakır'da terör örgütü PKK’ya helikopter destekli operasyon. Örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunup, propaganda yaptığı belirtilen 59 şüpheli gözaltına alındı.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyette bulunan ve sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yapan 88 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. 
 
Operasyon kapsamında 104 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 59 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 tüfek, 292 mermi ve birçok dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Baskın yapılan evlerden birinde Vergi Kanununa muhalefet suçundan aranan 1 şüpheli de yakalandı. 
 
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 
 
 

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Diyarbakır PKK operasyon
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