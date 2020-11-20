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Diyarbakır'da PKK soruşturması: 101 şüpheli hakkında yakalama kararı

AA |  20 Kasım 2020 Cuma - 9:35 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 9:51

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, farklı meslek kollarına mensup 101 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli Şırnak ve Adıyaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 avukat gözaltına alındı.


Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik  soruşturmada, farklı meslek gruplarından 101 şüpheli hakkında yakalama kararı  çıkarıldı.  Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma  kapsamında, terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik  Toplum Kongresi'nde (DTK) delege oldukları, yapı adına eylem ve faaliyette  bulundukları tespit edilen farklı mesleklerden 101 şüpheli için gözaltı kararı  verildi.
 
Yürütülen soruşturma kapsamında Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce PKK içerisindeki bir yapılanma olduğu belirtilen ve örgütün sözde 'yasama' organı olduğu ifade edilen DTK yapılanmasında yer aldıkları saptanan çok sayıda avukat hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kapsamda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli Şırnak ve Adıyaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 avukat gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

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