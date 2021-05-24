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Diyarbakır'da PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon! 29 kişi gözaltında

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 8:58 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 9:49

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında HDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.


 Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK ile ilişki ağlarının deşifre  edilmesine yönelik, terör örgütünün şehir yapılanmasında faaliyet yürütüp,  haklarında gizli tanık beyanları bulunan, terör örgütünün çağrıları, emir ve  talimatları doğrultusunda ölen örgüt mensuplarına düzenlenen cenaze törenlerine  katılan, tüm eylemleri organize eden kişilerin tespitine yönelik çalışmalar  yapıldı.
 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  34 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
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Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkez ile Kulp ve Silvan  ilçeleri, İstanbul, Batman, Antalya ve Tunceli'de 41 adrese eş zamanlı düzenlenen  operasyonda HDP'li eski Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir ve eski HDP  Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara ile bazı HDP'li il ve ilçe yöneticilerinin  de aralarında bulunduğu 29 şüpheli yakalandı.
 
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Operasyonda çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı bulunan  örgütsel kitap, dergi ve örgütsel dokümanlar, 7,65 milimetre çapında 7 fişek ele  geçirildi.
 
Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
 
Gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
 

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Diyarbakır HDP gözaltı
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