08 Haziran 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 109.637 -0.35 EURO 7,6720 0.53
USD 6,7900 0.37 ALTIN 371,050 1.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

Diyarbakır’da maskesiz dolaşma yasaklandı

İHA |  08 Haziran 2020 Pazartesi - 22:41 | Son Güncelleme : 08 06 2020 - 22:41

Diyarbakır’da son günlerde corona virüs vakalarının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 10 Haziran'dan itibaren vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.


Diyarbakır’da son günlerde korona virüs vakalarının yüksek seviyeye ulaşması üzerine vatandaşların maskesiz dolaşımı kısıtlanırken, kısıtlamaya ilişkin açıklamayı Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Güzeloğlu, "Değerli hemşehrilerim, Diyarbakır genelinde maske kullanımı ve mesafe konusunda istediğimiz bir düzeye gelemedik. Bu nedenle toplum sağlığımızı korumak için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 Haziran'dan itibaren il genelinde sokağa maskesiz çıkma ve dolaşma yasaklanmıştır" dedi. 

ETİKETLER

Diyarbakır corona virüs maske
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.