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Diyarbakır'da 'kız meselesi' nedeniyle silahlı kavga: 2 yaralı

Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA) |  25 Nisan 2021 Pazar - 23:05 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 23:05

Diyarbakır'da, iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.


Olay, gece saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi 377'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturduğu belirlenen iki aile arasında 'kız meselesi' nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği belirlenemeyen iki kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
 
Polis ekipleri ise olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.

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Diyarbakır silahlı kavga kız meselesi
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