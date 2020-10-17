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Diyarbakır'da işçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İHA |  17 Ekim 2020 Cumartesi - 16:54 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 16:59

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Diyarbakır-Batman karayolu Sanayi Caddesi üzerinde tekstil işçilerini taşıyan bir minibüs, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.


Tekstil işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek beton aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu 2 kişi öldü, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.  
 
  Kaza, Bismil ilçesi Sanayi Caddesi Batman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tekstil işçilerini taşıyan minibüs sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarptı.
 
Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan durumu ağır olan 6 kişi ambulanslarla Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. 
 
  Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. 

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Diyarbakır işçi kaza
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