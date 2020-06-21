21 Haziran 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.612 0.99 EURO 7,6550 -0.44
USD 6,8460 -0.14 ALTIN 383,470 0.95
CANLI BORSA
TÜMÜ

Diyarbakır'da iki grup arasında kavga! Çok sayıda gözaltı var

DHA |  21 Haziran 2020 Pazar - 20:08 | Son Güncelleme : 21 06 2020 - 20:08

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga, polisin biber gazı ile yaptığı müdahaleyle sonlandırıldı. Tarafların caddede tekme, tokat ve bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralanırken, 7 kişi gözaltına alındı.


Kavga, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşılayan iki grup, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine tekme- tokat vuran ve bıçak da kullanılan tarafları ayırmak için ihbarla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazı kullandı. Güçlükle ayrılan taraflardan 2'si yaralanırken, 2'si kadın 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

ETİKETLER

Diyarbakır bıçaklı kavga polis
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.