Olay, öğle saatlerinde Hazro'nun kırsal Meşebağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin diğer bireylerinin de katılımıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada bazı kişiler yaralandı. Yaralılar, ihbarla mahalleye gelen sağlık görevlilerince Hazro ve Kocaköy devlet hastanelerine kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma mahalle ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde güvenlik önlem aldı.
Diyarbakır'da iki aile çatıştı! Muhtar ve babası öldü
DHA | 27 Mayıs 2019 Pazartesi - 13:01 | Son Güncelleme : 27 05 2019 - 13:37