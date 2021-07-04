Diyarbakır'da flaş terör operasyonu

Diyarbakır'da terörizmin finansmanını engellemeye yönelik düzenlenen narko-terör operasyonunun ikinci dalgasında 73 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 73 şüpheliden 65'i tutuklanırken, 8'i serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. 17 Haziran'da 33 şüphelinin tutuklandığı birinci dalga narko-terör operasyonun ardından ekipler, 22 Haziran'da ikinci bir operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgularının ardından 73 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 73 şüpheliden 65'i tutuklanırken, 8'i serbest bırakıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 22 Haziran 2021 tarihinde ikinci dalgası icra edilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 73 şüpheliden 65'inin tutuklandığı duyuruldu.
Açıklamada, 17 Haziran 2021'de birinci dalgası düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan 33 zanlının tutuklandığı anımsatılarak, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" ifadesi kullanıldı.