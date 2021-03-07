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Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

DHA |  07 Mart 2021 Pazar - 18:27 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 18:27

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2’si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.


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Diyarbakır Silvan otomobil
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