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Diyarbakır'da ele geçirildi! 4 milyon 623 bin 280...

AA |  25 Ağustos 2020 Salı - 14:02 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 14:19

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 67 farklı noktada 4 milyon 623 bin 280 kök kenevir ve 800 kilogram esrar ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü  terör örgütüyle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var  olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan  uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice  ilçesinin Dibek Mahallesi kırsalında başlatılan narko terörizmle mücadele  operasyonunun başarıyla tamamlandığı bildirildi.
 
Operasyonda, 67 farklı noktada 4milyon 623 bin 280 kök kenevir, 135  kilo 500 gram toz, 664 kilo 500 gram kubar olmak üzere 800 kilogram esrar ve  kenevir bitkilerini sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit  edilen 9 bin 970 metre su hortumu, jeneratör, su motoru bulunduğu kaydedilen  açıklamada, ele geçirilen kenevir bitkilerinin numune alınmasını müteakip diğer  malzemelerle yerinde imha edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin  sağlanması amacıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir  azim ve kararlılıkla devam edileceği aktarıldı.
 

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Diyarbakır lice kenevir
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