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Diyarbakır'da dehşet! Sokak ortasında kurşuna dizildi

İHA |  30 Ocak 2021 Cumartesi - 20:13 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 20:13

Diyarbakır’da bir kişi torbacılar tarafından sokak ortasında kurşuna dizildi.


Olay, Diyarbakır’ın 5 Nisan Mahallesi 896 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda polislere iş verdiği iddiasıyla torbacılar tarafından sokak ortasına kurşunlandı. Şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.

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Diyarbakır torbacılar sokak
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