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Diyarbakır'da ikinci pik yaşanıyor! Sağlık Bakanlığı harekete geçti
Corona virüs vaka sayısındaki artışla ilk 5 il arasında yer alan Diyarbakır, birinci dalganın ikinci pikini yaşıyor. Sağlık Bakanlığı, vaka artışının önüne geçmek için harekete geçti. Kent genelinde 370 filyasyon ekibi görevlendirildi ve hastanelerin yoğun bakım kapasiteleri artırıldı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, hem vaka sayısında, hem hastaneye yatan hasta sayısında, hem de yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısında artışın yaşandığına dikkat çekerek, "Vaka sayılarındaki artışı önleyemezsek önümüzdeki günlerde özellikle yoğun bakım ihtiyacında artış ve bununla birlikte sağlık hizmetlerinde aksama yaşanabilir" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısındaki artışta ilk 5 il arasında yer alan Diyarbakır'da birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığını açıkladı.