22 Temmuz 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.229 0.16 EURO 7,9410 0.97
USD 6,8530 0.48 ALTIN 408,530 1.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Diyarbakır'da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu

DHA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:06 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 15:06

Diyarbakır'da Mücella Demir (34), yaşadığı evinde silahla vurulmuş yaralı halde bulundu.


Olay, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Mücella Demir'in yaşadığı evden gelen silah sesleri üzerine çevredekiler polis ekiplerine ihbarda bulundu.
 
 
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Demir'i silahla vurulmuş yaralı halde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demir, ambulansla hastaneye götürüldü. 
 
 
Ekipler, Demir'in yaşadığı evde yaptığı incelemede kimsenin olmadığını belirlerken, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

ETİKETLER

Diyarbakır Mücella Demir silah
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.