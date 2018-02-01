Diyarbakır’da bir eve düzenlenen operasyonda 1 terörist yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda bir terörist yakalandı. Teröristle birlikte ele geçirilen bir silahın, Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın şehit edilmesi olayında kullanıldığı belirlendi.

