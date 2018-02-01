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Diyarbakır’da bir eve düzenlenen operasyonda 1 terörist yakalandı

İHA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 18:05 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 18:05

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda bir terörist yakalandı. Teröristle birlikte ele geçirilen bir silahın, Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın şehit edilmesi olayında kullanıldığı belirlendi.


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Çukurkaynak Mezrasında 30 Ocak 2018'de İl Jandarma Komutanlığınca SİHA destekli operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında Şeyhmus Çakmak isimli bir şahsın evinde yapılan aramada bölücü terör örgütü mensubu Bilal Bilir isimli terörist 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Browning marka tabanca ve 1 adet el bombası ile birlikte yakalandı.
 
Ekiplerce Browning marka tabanca üzerinde yapılan incelemelerde, bahse konu tabancanın Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet  Kızılca'nın 3 Ekim 2017'de Diyarbakır- Silvan Bahçelievler Mahallesinde şehit edilmesi olayında kullanıldığı tespit edildi.
 

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