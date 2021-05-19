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Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üssü'ne maket uçakla saldırı girişimi

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 1:08 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 1:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Bakan Soylu "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" açıklaması yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır." ifadeleri yer aldı.


Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üssü'ne maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu.  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırı girişimi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
 
Bakan  Soylu "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" dedi. Konuya dair bir açıklama da Diyarbakır Valiliği'nden geldi.
 
 
MSB'DEN AÇIKLAMA
 
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır." ifadeleri yer aldı.
 
Diyarbakır  Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir." ifadeleri yer aldı.

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