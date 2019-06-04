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Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

04 Haziran 2019 Salı - 13:16 | Son Güncelleme : 04 06 2019 - 13:18

MSB, "Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi."


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