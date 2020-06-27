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Diyarbakır'da 5 kişinin şehit düştüğü bombalı saldırının faili terörist yakalandı

AA |  27 Haziran 2020 Cumartesi - 19:18 | Son Güncelleme : 27 06 2020 - 20:16

Diyarbakır'da 2016 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen, aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sur ilçesinde 10 Ağustos 2016'da  çevik kuvvet polislerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce  bomba yüklü araçla düzenlenen ve aynı aileden 5 sivilin şehit edildiği saldırının  failinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Saldırıyla ilişkili olduğu belirlenen şüpheli Mehmet Eliaçık'ın  yakalanması için çalışma yapan ekipler, şüpheliyi Diyarbakır'daki bir noterde  işlem yaptığı sırada yakaladı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli  makamlarca tutuklandı.
 
 
AYNI 5 KİŞİ ŞEHİT OLDU 
 
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınlarında 10  Ağustos 2016'da gerçekleştirilen saldırıda anne Behiye Yıldırım (52), kızı Derya  Yıldırım (23) ve Demet Yıldırım Aydın (31) ile çocukları Oğuz Kaan (8) ve  Ceylinaz Aydın (3) şehit düşmüş, aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi  yaralanmıştı.
 

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Diyarbakır bombalı saldırı 5 şehit
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