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Diyarbakır'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 19:21 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 19:21

Diyarbakır'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Diyarbakır'da saat 19:03'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
 
Depremin derinliği 7,01 km olarak duyuruldu.

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Diyarbakır deprem AFAD
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