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Diyarbakır'da 1 mahallede mutasyonlu virüs tespit edildi

DHA |  16 Şubat 2021 Salı - 10:44 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 10:44

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Aydınlı Mahallesi'nde, mutasyonlu virüs tespit edilmesi nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklandı.


Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aydınlı Mahallesi'nde mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıkladı. Mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığını bildiren Kaymakam Yıldırım, "Aydınlı mahallemizde mutasyonlu virüs gözükmesi üzerine mahallemize giriş ve çıkışları yasakladı. Son günlerde, bu mahalledeki vatandaşlarımızla temas eden vatandaşlarımızın kendilerini takip etmelerini ve belirti durumunda hemen hastaneye başvurulmalarını rica ederim" dedi. 
 

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Diyarbakır mutasyon virüs
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