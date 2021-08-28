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Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

AA |  28 Ağustos 2021 Cumartesi - 23:25 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 23:25

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu.


Şırnak'tan 24 Şubat 2020'de Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde  oturma eylemine katılan, daha sonra HDP Şırnak İl Başkanlığı binası önünde  eylemlerini sürdüren Üstek ailesinin oğlu Metin, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü  Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ta güvenlik  güçlerine teslim oldu.
 
Müjdeli haberi alarak Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne gelen anne Emine  Üstek ve baba Ömer Üstek, 6 yıl sonra kavuştuğu oğulları Metin'e sarıldı, gözyaşı  döktü.
 
Yıllar süren ayrılıktan sonra oğluna kavuşan anne Üstek fenalık  geçirdi, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.
 
Duygusal anların yaşandığı buluşmada zılgıt çekildi, Anne Üstek,  Kürtçe ağıt yaktı.
 
Anne Üstek, oğluna kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
 

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Diyarbakır HDP PKK
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