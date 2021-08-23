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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini 24 saat tutacak

AA |  23 Ağustos 2021 Pazartesi - 0:27 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 0:27

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini 24 saat sürdürecek.


Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu  tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 720'nci  gününe girdi.
 
Anne ve babalar, eylemlerini 24 saat sürdürme kararı aldı ve gece  nöbetine başladı.
 
Diyarbakır'dan 6 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan için  eylemde yer alan anne Sultan Güger, "İki yıldır eylemimizi sürdürüyoruz. bundan  sonra gece gündüz burada kalacağız. Çocuklarımız gelmeyene kadar da eylemi terk  etmeyeceğiz" dedi.
 
Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de gece de nöbet  tutamaya başladıklarını ve sonuna kadar devam edeceklerini dile getirdi.
 
Demir, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum ve 3 Eylül'de herkesi buraya  bekliyoruz. Allah rızası için gelin, çocuklarımızı, kızlarımızı, HDP'den ve  PKK'dan kurtaralım. Çocuklarımızı almak için burada 24 saat nöbet tutacağız.  Burayı terk etmiyoruz, çocuklarımızı bunlara kurban etmiyoruz" diye konuştu.
 
  
 

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Diyarbakır anneleri HDP İl Başkanlığı binası evlat nöbeti
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