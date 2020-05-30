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Diyanetten 'Hafızlık Tespit Sınavı' duyurusu

AA |  30 Mayıs 2020 Cumartesi - 18:04 | Son Güncelleme : 30 05 2020 - 18:04

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kur'an kurslarında ve dışarıdan kendi imkanlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlara yönelik "Hafızlık Tespit Sınavı"nın yapılacağını duyurdu.


Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 29  Haziran'da başvuru durumuna göre 2020 yılı 2. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı, 81 il  müftülüğü ve il müftülüğü merkezlerinde gerçekleştirilecek.
 
Müracaatlar, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla 1-12 Haziran'da  "https://dibbys.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabilecek.
 
Vatandaşlar, hangi il içinde başvuru yaparsa o ilde sınava girecek  ancak Kur'an kurslarında kayıtlı öğrenciler, uzaktan eğitim döneminde oldukları  için sınav zamanı hangi ilde bulunacakları dikkate alınarak, müracaatı yapılırken  bulunduğu il tercih edilecek.
 
Başvuru işlemlerini duyuruda belirtilen hususlara uygun yapmayan  Kur'an kursu öğrencilerinden kurs yöneticileri, dışarıdan müracaat edenler ise  kendileri sorumlu olacak.
 
Kur'an kursu yöneticileri, kurslarında kayıtlı öğrencilerin  müracaatlarını belirtilmiş kayıt tarihleri arasında yapmamaları durumunda  yöneticilikleri ilgili müftülükler tarafından sonlandırılacak.
 
Sınava girmek isteyenler, belirtilen merkezlerden istediklerini tercih  edebilecek. Müracaat esnasında T.C. veya Yabancı Vatandaşlık numarası bulunan bir  belge ile bir adet fotoğrafın (son 6 ay içinde çekilmiş) bulundurulması ve  başvuru yapanların iletişim bilgilerini (telefon numarası, açık adres, e-mail  vb.) doğru yazması gerekiyor.
 
Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde  herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
 
Başvuru yapanların kayıt işlemleri bittikten sonra ilgili müftülükçe  "ön kayıt belgesi" almalarının yanı sıra adayların sınava giderken "hafızlık  tespit sınavı giriş belgesi" ile birlikte T.C. veya yabancı vatandaşlık  numarasının yer aldığı kimlik belgelerinden birini yanlarında bulundurmaları  gerekiyor. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacak.
 
Sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan adayların başarılı olacağı  Hafızlık Tespit Sınavı'nın sonuçları, 17 Temmuz itibarıyla  "https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx"  internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
 
Sınavda başarılı olanların "hafızlık belgeleri" eğitim gördükleri  Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkanlarıyla tamamlayan  ve dışarıdan sınava katılanların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri  müftülüklere gönderilecek.
 

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