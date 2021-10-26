Diyanet yarışma başvurusu! Gençlik Bilgi Yarışması başvurusu nasıl yapılır? Birinci 10 bin TL alacak!

Diyanet İşleri Başkanlığı ortaokul öğrencilerine yönelik Gençlik Bilgi Yarışması düzenliyor. Çevrimiçi olarak yapılacak yarışma için başvurular başladı. Öğrenciler Hz. Muhammed'in Hayatı eserden sorumlu olacak. Yarışma sonucunda Türkiye geneli sıralamada ilk 10 içerisine giren öğrencilerden birinci olana 10 bin TL ödül verilecek. Peki, Diyanet yarışma başvurusu nasıl yapılır? Gençlik Bilgi Yarışması başvurusu şartları neler? 10 bin TL ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması başvuru ekranı!

Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Ortaokul öğrencilerine yönelik Gençlik Bilgi Yarışma sı düzenlenecek. Yarışma sonunda hem il bazında hem de Türkiye genelinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri aracılığıyla ödüller verilecek. Peki, Diyanet yarışma başvurusu nasıl yapılır? Gençlik Bilgi Yarışması başvurusu şartları neler? 10 bin TL ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması başvuru ekranı!

GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI NE ZAMAN?

Ortaokul öğrencilerine yönelik Gençlik Bilgi Yarışması 4 Aralık 2021 tarihinde saat 14:00’da çevrimiçi olarak yarisma.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

DİYANET YARIŞMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden bireysel olarak internet yoluyla gerçekleştirilecek. Yarışmaya ilişkin tüm duyurular yarışma sitesi üzerinden yapılacak.

YARIŞMADA HANGİ KONULAR SORULACAK?

Yarışmacılar Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında yer alan Hz. Muhammed ’in Hayatı (Prof. Dr. Casim Avcı - Mevlana İdris) adlı eserden sorumlu olacaklar. Yarışmacılar http://yayinsatis.diyanet.gov.tr/ adresinden yahut satış bürolarından söz konusu eseri temin edebilecekler. Ayrıca dileyen yarışmacılar söz konusu esere https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=2286 adresinden PDF ve ePUB formatlarında, dileyen https://youtu.be/8jhcbvOYPjc adresinden sesli kitap olarak ulaşabilecekler.

GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURU TARİHLERİ!

Başvurular 1 Kasım 2021’de başlayıp, 1 Aralık 2021 saat 23.59’a kadar devam

edecektir. Sınav sonuçları ise 10 Aralık 2021 tarihinde yarisma.diyanet.gov.tr adresi üzerinden

açıklanacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

T.C. vatandaşı olmayan yabancı öğrenciler de herhangi bir ortaokula kayıtları bulunması halinde yarışmaya başvurabilecekler.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda kendi beyanları esas alınacak olup yarışmayı kazandıkları takdirde bilgilerini ibraz etmeleri istenecek.

Yarışma ile gençlerin bilgi seviyelerini ölçmekten ziyade yarışma vesilesi ile Hz. Peygamber (s.a.s.)’i tanıma, onun mesajını anlama, öğrencilerin milli ve manevi duygularını geliştirme ve Başkanlık çalışmaları ile tanıştırma hedefleniyor. Bundan dolayı yarışmanın tanıtım ve duyuru aşamasında gençlik koordinatörleri, gençlik merkezlerinde görevli manevi danışmanlar, KYK ve TDV yurtlarında görevli manevi danışmanlar ile Başkanlık gençlik çalışmalarında görev alan diğer personel aktif olarak görev alacaklar.

VERİLECEK ÖDÜLLER

Yarışma neticesinde her ilden ilk üçe giren öğrencilere Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri aracılığı ile il müftülükleri tarafından aşağıdaki ödüller verilecek:

- İl birincisine: 500 TL

- İl ikincisine: 300 TL

- İl üçüncüsüne: 200 TL

Türkiye geneli sıralamada ilk 10 içerisine giren öğrencilere Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri aracılığı ile aşağıdaki ödüller verilecek:

- Birinciye: 10.000 TL

- İkinciye: 7.500 TL

- Üçüncüye: 5.000 TL

- Dördüncüye: 2.500 TL

- Beşinciye: 1.000 TL

- Altıncıya: 1.000 TL

- Yedinciye: 1.000 TL

- Sekizinciye: 1.000 TL

- Dokuzuncuya:1.000 TL

- Onuncuya: 1.000 TL

YARIŞMADA UYGULANACAK KURALLAR!

Bilgi yarışmasında uygulanacak esas ve kuralları tespit etmek, yarışma sorularını oluşturmak, yarışma sonuçlarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini temin etmek ve yarışma akabinde yarışmaya ilişkin itiraz başvurularını değerlendirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Soru Hazırlama Komisyonu” oluşturuldu.

Yarışmaya ilişkin itirazlar yarışma tarihini takip eden 7 gün içerisinde elektronik posta yoluyla genclik@diyanet.gov.tr adresine yapılabilecek.

GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yarışma sonuçları yarisma.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecek. Aynı adresten katılımcılar doğru-yanlış yaptıkları soruları görebilecekler. Her yarışmacı yarisma.diyanet.gov.tr adresine bırakılan linkten T.C. kimlik numarasını girmek suretiyle yalnızca kendisine ait Türkiye Geneli Puanı ve Sıralaması, Bölge Puanı ve Sıralaması, İl Puanı ve Sıralaması, Okul Puanı ve Sıralaması, doğru işaretlediği soru sayısı, yanlış işaretlediği soru sayısı ve boş bıraktığı soru sayısı bulunan yarışma sonuçları sayfasına

ulaşarak yarışma sonucunu öğrenebilecek.

Elektrik kesintisi vb. sebeplerden kaynaklı internet kopmaları ya da farklı şekilde sınavdan geçici kopmalar yaşanması durumunda süre devam edecektir. Herhangi bir sebepten dolayı yarışma sayfasından çıkıldığı takdirde yarışma süresi devam edeceğinden dolayı

sorumluluk ve gerekli tedbirleri almak yarışmacıya aittir.

YARIŞMA KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTECEK? KAÇ SORU SORULACAK?

Yarışma 14.00’da başlayıp 15.20’de son bulacak. Yarışma 50 sorudan oluşup her bir soru eşit puana sahip olacak. Sorularından birinin veya birden fazlasının sonradan komisyon kararı ile iptali durumunda her bir aday iptal edilen soruyu doğru cevaplamış kabul edilecek.

Yanlış cevaplar dikkate alınmadan sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama yapılacak. Yarışma sonunda “bitir” butonuna basmak suretiyle yarışmadan çıkanlar toplam yarışma süresi bitmeden çıkmış olsalar dahi kalan süreyi kullanmak için tekrar yarışma sayfasına giremeyecekler.

Eşitlik halinde, yaşı büyük olanlara öncelik verilecek. Yaşta da eşitlik olması halinde öğrenciler il müftülüğüne davet edilip çekilecek kura ile birinci tespit edilecek. Yarışma soruları çoktan seçmeli olup dört şıktan oluşacak.