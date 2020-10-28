Diyanet TV mukabele saatleri! Mukabele Diyanet TV’den Mukabele dinle…

Mevlid Kandili gününü mukabele dinleyerek idrak etmek isteyenler mukabele saatlerini ve kanallarını araştırıyor. İslam alemi açısından önemli bir yer tutan mukabele geleneğini sürdüren vatandaşlar Mevlid Kandili gününü de es geçmek istemiyorlar. Kur-an'ı Kerim okumak ve dinlemek isteyenler, mukabele hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, sorularına yanıt arıyor. İşte Diyanet TV mukabele saatleri…

Müslüman alemi için önemli olan mukabele geleneği bugün idrak edilen Mevlid günü merak ediliyor. Kur-an'ı Kerim okumak ve dinlemek isteyen vatandaşlar mukabele konusuna yoğun ilgi gösteriyor. İşte Diyanet TV ile mukabele saatleri…

DİYANET TV'DE MUKABELE

Diyanet TV'de her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor. Diyanet TV’de mukabele, Anadolu’nun güzide şehirlerinden evlerinize misafir oluyor. Edirne, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Trabzon ve Erzurum…

Hacı Bayram Camii İmam Hatibi Hafız Yunus Koçan’ın tilavetiyle, Tek Nefes Anadolu, 15.00 Diyanet TV’de…

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MUKABELE NASIL OKUNUR?

Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek. Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek. Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek. Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek. Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak. Aceleci davranmamak. Med kaidelerine uymak.