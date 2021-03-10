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Diyanet TV Miraç Kandili programı… Diyanet TV canlı yayın linki ile Miraç Kandili Özel programı veren kanallar

10 Mart 2021 Çarşamba - 9:38 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 9:38

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yarın idrak edilecek. Miraç Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Diyanet TV canlı yayın linki ile Miraç Kandili Özel programı veren kanallar


Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, idrak ediliyor. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili, programları araştırılmaya başlandı.

Miraç Kandili Özel programı

Bu kapsamda, Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi'nde yapılacak "Miraç Kandili Özel" programı, TRT 1 ve Diyanet TV'de yayınlanacak.

"Miraç Kandili Özel" İzmir Bilal Saygılı Camii'nden canlı yayınla çarşamba akşamı 19:30'da Diyanet TV'de.

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