Diyanet yarışma 2021! İşte Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması soru ve cevapları!

Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması düzenliyor. Diyanet Personeli Çevrimiçi Test Sınavı için başvurular 15 Ocak'ta tamamlanmıştı. Diyanet deneme sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Peki, Mevlid-i Nebi bilgi yarışması sonuçları açıklandı mı? İşte Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması giriş ekranı!

Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışma sı bugün gerçekleştiriliyor. Diyanet Personeli Çevrimiçi Test Sınavı Yarışma Platformundan düzenlenen yarışmaya Diyanet Personeli katılabiliyor. Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden bireysel olarak 11 Ocak-15 Ocak 2021 tarihleri arasında alındı.

Deneme sınavına ilişkin sonuçlar yarisma.diyanet.gov.tr sitesi üzerinden ilan edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı , deneme sınavı ile online sınav sisteminin test edecek.

Sınava giren her bir personel, 20 Ocak 2021 tarihinde yarisma.diyanet.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarasını girmek suretiyle yalnızca kendisine ait Türkiye Geneli, Bölge, İl Puan ve Sıralamasını görebilecek.