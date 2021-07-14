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Diyanet'ten uyarı: Kurban kesecekler sakın bunları yapmayın

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 20:11 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 20:11

Kurban Bayramı yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı kurban kesimlerine ilişkin uyardı. O uyarıda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, ticari kuruluşların yürüttüğü vekâletle kurban satışının et satın almaya dönüşmemesi gerektiği yer aldı.


Kurban Bayramı yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da bir uyarı geldi. O uyarıda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, marketlerin de içinde olduğu ticari kuruluşların yürüttüğü vekâletle kurban satışının et satın almaya dönüşmemesi gerektiği ifade edildi.
 
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun uyarısında vekâleten kurban organizasyonlarındaki kurban satışında, kurban sahiplerine belli kiloda et miktarının taahhüt edilmemesi gerektiği belirtildi.
 
"Kurban kesilmeden önce kimin adına kesileceği belli olmalı. Kurbanlıkların kimin adına olduğu belirlenmeden topluca kesilmeleri caiz değil. Ayrıca önceden belirlenen hissedarlar adına kesilen bir hayvana kesimden sonra başkası ortak edilmemeli."
 
Bir de örnek verdi Diyanet İşleri Başkanlığı mesela altı kişi adına kesilen bir büyükbaş hayvana, kesimden sonra yedinci kişi dâhil edilemez denildi.
 
Satıcının, kurbanın eti, kellesi, deri veya sakakatatlarını veya bunların bir kısmını satarak kazanç elde etmeyi planlamasının kurban ibadetini geçersiz kılacağı da belirtildi.

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