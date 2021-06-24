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Diyanet'ten son dakika hac başvurusu kararı

24 Haziran 2021 Perşembe - 17:41 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 17:41

2021 yılına devredilen hacı adaylarının, kayıt haklarının 2022 yılına aktarılmasına karar verildi.


2021 yılına devredilen hacı adaylarının, kayıt haklarının 2022 yılına aktarılmasına karar verildi.
 
2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip hac yapılamadığı için gerekli şartları yerine getirerek hakları 2021 yılına devredilen hacı adaylarının, hac ücretlerinden mahsup edilmek üzere daha önce hesaplarında bırakılan 1000’er riyalin 2022 yılı haccından mahsup edilmek üzere blokesinin devamı şartıyla kayıt haklarının 2022 yılına devredilmesine,
 
2022 yılına kesin kayıt hakkı devredilen hacı adaylarından hacca gitmekten vazgeçenler olması durumunda, ödemiş oldukları ücretlerin tamamının iade edilmesine ve bu kişilerin kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilmesine karar verildi.

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