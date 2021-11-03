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Diyanet'ten organ bağışı açıklaması!

AA |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 12:43 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 12:49

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, belirli şartlar sağlandığı takdirde organ bağışına dinen onay verildiğini belirtti. Kılıç, "Eğer organ, canlı bir insandan alınacaksa bu organın, alınan kişide temel bir hayati fonksiyonu devre dışı bırakmaması, organ veya dokusu alınacak kişinin buna izin vermiş olması ya da yakınlarının rızasının sağlanması önem arz etmektedir. Alınacak organ veya doku nakli karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması ve bunun devlet kontrolü altında yapılması, organ bağışının caiz olabilmesi için en önemli şartlardandır" ifadelerini kullandı.


Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam'ın insan hayatı ve  sağlığına çok önem verdiğini, bir insana hayat vermenin bütün insanlara hayat  vermekle eş değer olduğunu vurguladı.
 
Organ bağışıyla insanlara hayat verildiğini ifade eden Kılıç,  sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Din İşleri Yüksek Kurulumuz başta olmak üzere Müslüman ülkelerdeki  pek çok fetva konseyi ve İslam alimleri, belirli şartlar dahilinde organ naklinin  caiz olduğu yönünde görüş beyan etmişlerdir. Zira İslam'a göre insan hayatının  korunması dinin vazgeçilmez değerlerindendir. İslam, sağlığın korunmasına büyük  önem vermiş, hastalık durumunda da tedavi cihetine gidilmesini istemiştir. Organ  nakli de günümüzde bir tedavi yöntemi olarak kabul edildiğinden, belirli şartlar  sağlandığı takdirde organ bağışına dinen onay verilmektedir."
 
"ZARURET HALİNİN BULUNMASI GEREKİYOR"
 
Organ naklinin caiz olabilmesi için bazı şartlara riayet edilmesi  gerektiğini hatırlatan Kılıç, "Kurulumuz öncelikle, organ ve doku naklinin caiz  olabilmesi için zaruret halinin bulunması gerektiğini ifade etmiştir. Bu  doğrultuda, hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için uzmanlar  tarafından organ naklinden başka çarenin olmadığının tespit edilmesi ve  hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine dair kanaatin oluşması gerekir."  ifadelerini kullandı.
 
ORGANI ALINAN KİŞİ...
 
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, organı alınan kişinin  ölmüş olması gerektiğinin altını çizerek, "Eğer organ, canlı bir insandan  alınacaksa bu organın, alınan kişide temel bir hayati fonksiyonu devre dışı  bırakmaması, organ veya dokusu alınacak kişinin buna izin vermiş olması ya da  yakınlarının rızasının sağlanması önem arz etmektedir. Ayrıca alınacak organ veya  doku nakli karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması ve bunun devlet kontrolü  altında yapılması, organ bağışının caiz olabilmesi için en önemli şartlardandır."  diye konuştu.

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