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- Diyanet'ten flaş Mescid-i Aksa açıklaması
Diyanet'ten flaş Mescid-i Aksa açıklaması
AA | 10 Mayıs 2021 Pazartesi - 12:22 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 12:28
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Öğle ezanının ardından tüm camilerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek."
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