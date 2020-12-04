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Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

04 Aralık 2020 Cuma - 10:16 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 10:21

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Cuma namazına ilişkin Twitter hesabından son dakika açıklaması bulundu.


Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan cuma namazına ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "İslam dini hayat ile sağlığın korunması ve bunlara zarar verecek şeylerin giderilmesi yönünde son derece açık hükümler getirmiştir. Müslümanlar, bu hükümlerin gereklerini yerine getirmekle ve ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür.

Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir. Burada bir kez daha ve önemle ifade edelim ki, bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve temaslı olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur." denildi.

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