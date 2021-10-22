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Diyanet'ten baldız fetvası açıklaması!

AA |  22 Ekim 2021 Cuma - 15:10 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 15:10

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı basın kuruluşlarında fetvayla ilgili çıkan haberlere ilişkin, "Zina, Allah'ın açıkça haram kıldığı çirkin bir fiil ve büyük bir günahtır. Bu menfur davranışın aile çevrelerine taşınması, aynı zamanda korkunç bir ahlaki yozlaşma ve toplumsal felakettir. Her mümin tarafından bilinen bu kadar net bir konuda algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışmak insanlık dışı bir davranıştır." açıklamasında bulundu.


Başkanlıktan yapılan açıklamada, birtakım medya mecralarında, 2015  yılında basılan bir kitapta geçen ifadelerin bağlamından koparılarak ve  çarpıtılarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili insaftan, vicdandan,  gerçeklikten yoksun paylaşımlar yapıldığı belirtildi.
 
Din İşleri Yüksek Kurulunun, vatandaşlar tarafından sorulan sorulara  İslam'ın temel kaynakları doğrultusunda cevaplar veren yetkin bir kuruluş  olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Fetva konusunda İslam hukukunda köklü bir gelenek ve güçlü bir usul  vardır. Nasıl fetva verileceği ve fetvanın sonuçlarının nasıl uygulanacağı bu  metodolojiye göre belirlenmektedir. Tüm bunları göz ardı ederek fıkhi metinler ve  hükümler üzerine yorum yapmak, yanlış anlaşılmalara ve vahim sonuçlara yol açacak  büyük bir cehalettir. Bir kez daha ifade edelim ki zina, Allah'ın açıkça haram  kıldığı çirkin bir fiil ve büyük bir günahtır. Bu menfur davranışın aile  çevrelerine taşınması, aynı zamanda korkunç bir ahlaki yozlaşma ve toplumsal  felakettir. Her mümin tarafından bilinen bu kadar net bir konuda algı  operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışmak insanlık dışı bir davranıştır."
 
NE OLMUŞTU?
 
Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan "Fetvalar" kitabında, "Baldızıyla zina eden kişinin hanımı boş olur mu?" sorusuna yanıt olarak, "Eşlerden birinin zina etmesi, nikâhlarına zarar vermez. Baldızla yapılan zinanın nikâhı sona erdirmemesi, baldızla olan evlenme yasağının ebedi değil geçici olmasından kaynaklanmaktadır" ifadeleri yer almıştı, Bu açıklama sosyal medyada gündem olurken, baldız kelimesi de Twitter'da TT listesinin zirvesine yerleşmişti.
 

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