27 Ekim 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.519 0.67 EURO 11,0630 -0.03
USD 9,5150 -0.22 ALTIN 548,180 -0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

Diyanet'ten 'alkollü içecek' açıklaması

AA |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 18:00 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 18:00

Diyanet İşleri Başkanlığı, teşkilatlarında alkollü içecek alımının söz konusu olmadığını bildirdi.


Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün bazı medya  organlarında, Başkanlığın alkollü içeceklere harcama yaptığına dair iddiaların  yer aldığı hatırlatıldı.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Diyanet İşleri Başkanlığımızın taşra teşkilatındaki bazı harcama  birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim  Sisteminde, '150.08.01 Alkolsüz İçecekler' kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi  düzenlenmesi gerekirken, zuhulen '150.08.02 Alkollü İçecekler' kodu, yani bir üst  satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberlere konu olan durum bundan  ibarettir. Dolayısıyla, alkollü içecek alımı söz konusu değildir."

ETİKETLER

Diyanet alkollü içecek Diyanet İşleri Başkanlığı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.