Diyanetten yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu içerisinde yer alan, Eğitim Hizmetlerine Yönelik Planlanan Faaliyetlerin 3'üncü maddesindeki, '4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirilecektir' ifadesinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kuran kurslarının getirilmesi olarak yorumlanmasının doğru olmadığı belirtildi. Söz konusu maddede 4-6 yaş grubu Kuran kurslarını tercih eden ailelerin ve kurslara devam eden öğrencilerin mağdur olmaması için bu dönemlerinin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesinin müzakere edilmesinin planlandığı kaydedilerek, "Burada amaçlanan, Kuran kurslarının zorunlu hale getirilmesi değil, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kuran kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir" denildi.
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- Diyanet'ten '4-6 yaş' için 'Kur'an kursu' açıklaması
Diyanet'ten '4-6 yaş' için 'Kur'an kursu' açıklaması
DHA | 16 Eylül 2021 Perşembe - 19:18 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 19:18