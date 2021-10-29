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Diyanet'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

AA |  29 Ekim 2021 Cuma - 11:01 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 11:01

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Tarihe altın harflerle yazılacak Milli Mücadele ruhuna hayat veren en temel etkenin ise milletin sağlam imanı ve sarsılmaz inancı olduğu kaydedilen  mesajda, "Milletimizin esarete ve baskılara hiçbir zaman teslim olmayacağının en  açık nişanesi olarak bugün 98. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, varlığını  ve birliğini bu inançla ilelebet koruyacaktır." ifadesi kullanıldı.
 
"Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, uğruna milli mücadele  verdiğimiz ve bizi biz yapan tüm değerlerimizi, inancımıza, ecdadımıza ve aziz  şehitlerimize vefanın bir gereği olarak var gücümüzle korumak ve en iyi şekilde  geleceğe taşımaktır." değerlendirmesinin yer aldığı mesajda, şunlar kaydedildi: "Bu vesileyle bağımsızlık mücadelemize önderlik ederek  Cumhuriyet'imizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve  minnetle yad ediyoruz. Milli Mücadele kahramanlarımıza, vatan ve mukaddesat  yolunda canını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize  Cenabıallah'tan rahmet diliyoruz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı  kutluyor, bu güzel vatanda birbirimize kenetlenerek ilelebet özgürce ve kardeşçe  yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Rabb'imizden niyaz ediyoruz."
 

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