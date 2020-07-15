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Personel Alımı Haberleri Diyanet personel alımı ne zaman? 9 bin 500 hizmetli, müezzin ve imam alımı yapılacak!

Diyanet personel alımı ne zaman? 9 bin 500 hizmetli, müezzin ve imam alımı yapılacak!