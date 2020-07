Diyanet personel alımı ne zaman? 9 bin 500 hizmetli, müezzin ve imam alımı yapılacak!

Erbaş, "Bununla ilgili çalışmalara aylar öncesinden başladık. Tabiki devletin işleyiş süreci içerisinde bakanlıklardan izinlerin çıkması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir an önce bakanlıklardan izin gelirse, bizim hazırlığımız tamamdır. Hemen sınav ilanına çıkacağız. Önce yazılı bir sınav yapacağız. Ardından sözlü sınav yapacağız. Benim de arzum bir an önce bu iznin çıkması ve bizim de hem sınav ilanına çıkarak ve bir an önce sınavlarımızı yapmak. Bekleyen kardeşlerimizin bu beklentilerine cevap vermek olacak. Kaldı ki pek çok ilimizde imam eksikliğimiz var. Sıkıntı yaşıyoruz. Corona virüs süreci de bitti artık camilerimiz de açıldı. Camilerimizde 5 vakit namaz kılınıyor. Bazı illerimizde 200-300 imam ve Kuran kursu öğreticisi eksiklerimiz var. Onalrın da bir an önce giderilmesini arz ediyorum." dedi.