Diyanet MBSTS için uyarı geldi! 2020 DİB MBSTS ne zaman, saat kaçta?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 27 Şubat'ta uygulanacak 2020 DİB MBSTS için sınav binaları konusunda uyarı yayımladı. 2020 DİB MBSTS sınavı ne zaman, saat kaçta?

2020 DİB MBSTS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM'den yapılan duyuruda, ilgili sınava saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alım yapılmayacağı belirtilirken, adayın sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak; nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaport aslını yanında bulundurmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Nüfus Cüzdanı ya da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe , mavi kartlar pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının kimlik kartı , kimlik belgesi olarak kabul edileceği hatırlatıldı. Resmi duyuru ve diğer ayrıntılara ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresinden adaylar erişim sağlayabilecek.