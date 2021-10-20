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Diyanet, KPSS’de en az 50 puanla personel alacak! İşte başvuru şartları!

20 Ekim 2021 Çarşamba - 15:45 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 15:45

Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Diyanet, sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alınacak. Peki, Diyanet personel alımı başvurusu nasul yapılır? İşte Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım başvuru şartları!


Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları belli oldu.  

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya  göre, 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip ve 700 müezzin kayyım  olmak üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacak.

KPSS’DEN EN AZ 50 PUAN ALAN BAŞVURU YAPABİLECEK!

Başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için  KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122  puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

 Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 8-22 Kasım tarihleri arasında  "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden  sınav başvuru programı aracılığıyla müracaatta bulunacak.

Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 8-22 Kasım 08.30-16.30 saatleri arasında şahsen müracaat edecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

TAŞRA TEŞKİLATINDA 30 MÜFTÜ ATAMASI YAPILACAK

Başkanlığın internet sitesinde yer alan diğer duyuruya göre de 30 ilçe müftüsü ataması yapılacak.

Bu kadro için halen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre çalışıyor olma şartı  bulunuyor.

İlçe müftülüklerine atanmak isteyen personel 1-15 Kasım tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuruda  bulunabilecek.

Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacak sınava ilişkin tüm  duyurular Başkanlığın internet sayfasında ilan edilecek.

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