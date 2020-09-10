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Diyanet İşleri'nden Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

10 Eylül 2020 Perşembe - 11:51 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 12:35

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.


Diyanet İşleri Başkanlığı, bir televizyon programında  imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç  duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. 
 
Başkanlık 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, 7 Eylül Pazartesi günü Haber  Global  kanalında yayımlanan  "Kayıt  Altında" programının konuklarından  Haliç   Üniversitesi  Öğretim  Üyesi Dr.  Erol  Mütercimler'in, ilimle,  irfanla,   bilgiyle  ve  hikmetle  öğreten  ve  nice  öğrencinin  yetişmesine  vesile olmuş   köklü  eğitim  yuvalarından imam hatip okullarına  ve  mezunlarına  alenen   hakarette bulunarak aşağıladığı belirtildi.
 
Suç duyuru dilekçesinde, Mütercimler'in, imam hatip lisesi mezunları   hakkındaki  ötekileştiren ve asla  kabul edilemeyecek çirkin ithamları ile  toplumun, imam hatip lisesi mezunları, Başkanlık ve personeline karşı kin ve  düşmanlık duymaya tahrik edildiği, ayrıca halkın nazarında Başkanlık ve  personeline karşı nefret duygusu uyandırılmaya çalışıldığı ifade edildi.
 
Bu durumun şüpheli hakkında atılı suç oluşturduğuna dikkat çekilen  dilekçede, şunlar kaydedildi:
 
 "En üst kademelerde dahil olmak üzere devletin değişik kademelerinde  ve Diyanet İşleri Başkanlığımızda imam hatip lisesi  mezunu  olarak  görev  yapan   kamu  çalışanlarına  karşı hakaret, nefret ve düşmanlık dilini acımasızca ve  insafsızca kullanan, toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olarak toplumu  kin ve düşmanlığa tahrik eden ve toplumda nefret duyguları oluşturan, toplumsal  barışa ve dayanışmaya zarar veren davranışları teşvik eden, tarafsızlık,  gerçeklik ve doğruluk ilkelerini hiçe sayan, dini, siyasi ve felsefi düşünce ve  benzeri nedenlerle ayrımcılık  yapan  ve bireyleri aşağılayan iftira  ve  ithamlarıyla toplumu ayrımcılığa tabi tutarak imam hatip lisesi mezunlarını  açıkça boy hedefi haline getiren şüphelinin, yargı önünde hesap vermesi hukuk  devletinin bir gereğidir. Belirtilen  sebeplerle Türk  Ceza Kanunu  ve  ilgili  maddeleri  uyarınca,  şüpheli  hakkında soruşturma açılarak kamu adına kovuşturma  yapılması zarureti hasıl olmuştur."
 
Dilekçede, Mütercimler hakkında eylemlerine  uyan  TCK'nin ilgili  maddeleri  uyarınca  soruşturma  ve kovuşturma  yapılarak kamu  davası  açılması  ve  tecziyelerine  karar  verilmesi talep edildi.
 

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Diyanet İşleri Erol Mütercimler suç duyurusu
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