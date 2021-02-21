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Diyanet İşleri Başkanlığı personel artışı iddialarını yalanladı

AA |  21 Şubat 2021 Pazar - 19:09 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 19:09

Diyanet İşleri Başkanlığının personel sayısının geçen yıl arttığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı, aksine başkanlığın personel sayısının düştüğü bildirildi.


Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilgili  yönetmelikler gereği her yıl hazırlanan başkanlığa ait performans programlarının  kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.
 
Bazı medya organlarında bugün yer alan, "2019'da toplam 104 bin 814  personeli olan Diyanet, 2020'de bu sayıyı, sözleşmeliler hariç, yaklaşık 25 bin  kişi arttırarak, 128 bin 469'a yükseltti." iddiasının gerçeği yansıtmadığı  bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Söz konusu programlara atıf yapılarak yazılan haberde yer alan 104  bin 814 personel sayısı, başkanlığımızın 2020 Yılı Performans Programında  yayınladığı ve 2019 yılına ait kadrolu personel sayısıdır. Söz konusu programda  aynı yıla ait sözleşmeli personel sayısı ise 26 bin 61 olarak ayrı bir tabloda  gösterilmiştir. Dolayısıyla 2020 yılı performans programına göre 2019 yılı  kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 130 bin 875'tir.
 
Başkanlığımız 2021 yılı performans programında ise aynı tablo içinde  gösterilen 2020 yılındaki kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 128 bin  469'dur. İddia edilenin aksine personel sayımızda artış değil düşüş olmuştur."

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Diyanet İşleri Başkanlığı personel artış
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