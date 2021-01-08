Diyanet İşleri Başkanlığı kuran öğreniyorum! Evde kuran öğreniyorum başvuru kaydı nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim ders günleri ve saatlerini öğretici ve öğrencinin belirleyeceğini, kayıt sayısına göre grupların, 14-18, 19-30 ve 31 yaş üzeri olacak şekilde oluşturulacağını bildirdi. Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının, "Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye" sloganıyla yürüteceği uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim öğretim programının detayları hakkında bilgi verdi.

Başkanlıkça 2014'te yapılan "Türkiye'de Dini Hayat Araştırması"na katılanların yüzde 57'sinin Kur'an-ı Kerim okuyabilme noktasında ilgiye muhtaç olduğunun tespit edildiğini belirten Dinç, bu doğrultuda vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Dinç, yaz Kur'an kurslarının ana hedef kitlesini daha çok 10-14 yaş grubunun oluşturduğunu, bu kurslarda her yıl 3 milyonu aşkın çocuğa eğitim verildiğini kaydetti.

14 yaş üzerindekiler başvurabilecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitimi verilmeye başlandığını kaydeden Dinç, programa 14 yaş üzerindekilerin katılabileceğini söyledi.

Kur'an eğitim öğretimini hem yaş hem de meşguliyet nedeniyle alamamış olanlara yeni bir fırsat sunduklarını dile getiren Dinç, şu bilgileri verdi:

"Sistem, kayıtların tamamlanmasından sonra il ve ilçe müftülüklerimizin kullanımına açılacak. İl ve ilçe müftülüklerimiz kendi hizmet alanında ne kadar başvuru olmuşsa bunları tasnif edecek. Kayıt sayısına göre imkanlar dahilinde 14-18, 19-30 ile 31 yaş ve üzeri olacak şekilde gruplar oluşturulacak. Bu tasnifler yapıldıktan sonra sayıya da dikkat edilerek sınıflar oluşturulacak. Uzaktan eğitimle düzenlenecek canlı dersler, 6-12 kişilik sınıflar halinde yapılacak. 12'den daha fazla kişi olmayacak ki birebir ilgilenme imkanı olsun. Erkek vatandaşlarımıza erkek, kadın vatandaşlarımıza da kadın görevlilerimiz Kur'an eğitimini verecek."

Ders süresi 40 dakika olacak

Dinç, görevlilerin, katılımcılarla telefonla irtibata geçmesi ile ders programının oluşturulacağını belirterek şunları kaydetti:

"Vatandaşların elinde hangi imkan varsa o imkanlar üzerinden irtibat sağlanacak. Ortak bir ağ veya uygulama üzerinden buluşulacak. Haftada 3 gün, günde 2 ders saati, bir ders saati 40 dakikadan oluşacak şekilde 2 aylık bir program söz konusu olacak. Ders günleri ve saatleri konusunu öğretici ve öğrenci birlikte belirleyecek. Vatandaş merkezli bir hizmet olacak. Vatandaşlarımızın sahip olduğu imkanlar değerlendirilerek canlı ders hizmeti verilecek. Herkesin kendi mevcut imkanı üzerinden program yürütülecek."

Eğitim programına yurt dışındaki vatandaşların da başvurabileceğini bildiren Dinç, "Görevlilerimizin tamamı yaz Kur'an kursları münasebetiyle eğitim öğretim formasyonu eğitimi de aldı. Dolayısıyla her biri sınavlarla bu aşamaları geçen, eğitim ve yeterliliği tespit edilen ve Başkanlık kadrolarında hizmet veren insanlar. Diyanet İşleri Başkanlığının bu güvenli hizmet ağına, Kur'an okumasını bilmeyen bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başvuru ve programa ilişkin diğer detaylar

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan programa başvurular, "www.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.

İki tur şeklinde gerçekleştirilecek programın ilkine başvurular 21 Aralık 2020-3 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacak ve dersler 28 Aralık 2020-21 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. İkinci tur başvurular ise 4–17 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak ve dersler 11 Ocak - 7 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Engelliler için seçeneklerin de oluşturulduğu programa, Braille okumayı bilen görme engelliler ile işitme engelliler de başvuru yapabilecek. Ayrıca görme engellilerin durumlarını gösteren bir raporla başvurmaları halinde "Braille Kur'an-ı Kerim Elif-Ba'sı" ücretsiz adreslerine gönderilecek. İşitme engellilerin eğitimlerinde ise özel hazırlanan Elifba cüzü kullanılacak.

Programa kayıt yaptıran işitme engelli vatandaşlar, "https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Elif-ba.pdf" linki üzerinden kitabın PDF formatına ücretsiz erişebilecek.

Programda Kur'an kursu öğreticilerinin yanı sıra vaizler, din hizmetleri uzmanları, imam hatipler ve müezzin-kayyımlar görev alacak.