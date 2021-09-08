Diyanet İşleri Başkanlığı en az lise mezunu hizmetli alacak!

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında münhal bulunan hizmetli kadrosuna 47 personel alacak. Adayların 2020 yılı KPSS'den en az 50 puan almaları ve lise ve dengi okul mezunu olmaları gerekiyor. Peki, Diyanet hizmetli alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Diyanet personel alımı başvuru şartları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatına KPSS 'den 50 puanla en az lise mezunu hizmetli alımı gerçekleştirecek. Başvurular 13 Eylül'de başlıyor. Peki, Diyanet hizmetli alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Diyanet personel alımı başvuru şartları!

DİYANET HİZMETLİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 13.09.2021- 24.09.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Lise veya dengi okul mezunu olmak,

3. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNMAYAN ADAYLARIN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Ortaöğretim bilgileri, ilgili kurumlarca elektronik ortamda tanımlanamayan adaylar 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklar.

2. Ön başvuruda bulunan adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ve mezuniyet durumunu gösterir belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 13.09.2021 - 24.09.2021 tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edecekler.

3. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabilecekler.

4. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacak.

5. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.