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Diyanet İşleri Başkanlığı atama tercih sonuçları açıklandı! İşte Atama sonuç ekranı!

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 11:00 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 11:00

Diyanet İşleri Başkanlığı Şube Müdürlüğü ile Vaizlik atama yerleştirme sonuçlarını açıkladı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı atama tercih sonuçları...


Ağustos ayında alınan Diyanet İşleri Başkanlığı atama tercih sonuçları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Şube Müdürlüğü ile Vaizlik atama yerleştirme sonuçlarını açıkladı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı atama tercih sonuçları...
 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 Yılı Vaizliğe Giriş Sınavı ile Görevde Yükselme Sınavında (Şube Müdürü)  başarılı olup ağustos ayında tercihleri alınan adayların yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını  https://dibbys.diyanet.gov.tr  adresinden öğrenebilecek. 
 

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