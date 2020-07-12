Diyanet İşleri Başkanı'ndan Ayasofya açıklaması

Ayasofya Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı Ayasofya Camii'ne 15.00 sıralarında gelen ikili incelemelerin ardından 16.50 sıralarında ayrıldı. Bakan Ersoy ile Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ayasofya Cami ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy açıklamasında 'Çalışmalara başladık. Bir çok konuda mutabakat sağladık. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz ’a yetiştireceğiz. Şu an için hiçbir sıkıntı görünmüyor' dedi.

Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş:

İnşallah 24 Temmuz itibari ile Cuma namazı ile ibadet açılmış olacak Ayasofya. Biz hem imamlar konsunda hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönü ile milletimizi doyuracak ezanı ile milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız.

Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin olacak. Ayasofy'da 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" dedi. Erbaş, "İkonalar hakkında başkanlığımız çalışma yürütüyor. Detayları paylaşacağız." ifadelerini kullandı.