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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yatsı ezanının ardından başlayacak

DHA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 18:19 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 18:19

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu gece yatsı ezanının ardından camilerin minarelerinden salavatların, tekbirlerin okunup duaların edileceğini belirtti.


Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, bu akşam yatsı ezanının ardından camilerin minarelerinden salavatların, tekbirlerin okunup duaların edileceğini belirterek, vatandaşları tekbirlere, salavatlara ve dualara evlerinden eşlik etmeye davet etti. Erbaş, "Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi münasebetiyle bu akşam yatsı ezanlarının ardından tüm minarelerimizden tekbirler, salavatlar ve dualar yükselecektir. Milletimizi evlerinden tekbirler ve salavatlara eşlik etmeye ve dualara 'amin' demeye davet ediyorum" dedi.
 

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