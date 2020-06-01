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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yeni normal dönem açıklaması

AA |  01 Haziran 2020 Pazartesi - 14:35 | Son Güncelleme : 01 06 2020 - 14:35

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Ülke olarak bu süreçte gösterdiğimiz hassasiyeti şimdi de yeni normal dönemde devam ettirmek için maske, mesafe ve imanın yarısı temizliğe devam edelim." ifadesini kullandı.


Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ali Erbaş, şunları kaydetti:
 
"Dünyanın salgınla mücadelesinde en önemli ilke, Peygamberimizin  'Salgın hastalık bulunan yere girmeyiniz, böyle bir yerde iseniz oradan  çıkmayınız.' hadisi oldu. Ülke olarak bu süreçte gösterdiğimiz hassasiyeti şimdi  de yeni normal dönemde devam ettirmek için maske, mesafe ve imanın yarısı  temizliğe devam edelim."

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