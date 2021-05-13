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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı

AA |  13 Mayıs 2021 Perşembe - 8:01 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 8:15

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in, mukaddes belde Kudüs'ü ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı işgal girişimi tüm müminleri büyük bir hüzne ve acıya gark ettiğini belirtti.


Erbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, rahmet,  bereket ve arınma mevsimi ramazan ayının ardından güzel bir bayrama  kavuştuklarını bildirdi.
 
Ramazan Bayramı'na ulaştıran Allah'a hamdeden Erbaş, "Bayramlar, aynı  inanç, aynı tarih ve aynı medeniyet mensuplarının müşterek sevinç ve coşku  günleridir. Bayramlar, bizi biz yapan, yüreklerimizi bütünleştiren,  kardeşliğimizi pekiştiren müstesna zamanlardır. Rabb'imizin 'Müminler, ancak  kardeştir' ilahi fermanıyla bildirdiği İslam kardeşliğinin yeryüzünün her yerinde  derinden hissedildiği muazzam bir vahdet sahnesidir." ifadelerini kullandı.
 
"Filistin ve Mescid-i Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayram  hüzünle geçecektir"
Acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyada bayramların biraz mahzun  geçtiğine dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:
"Doğu Türkistan'dan Yemen'e, Arakan'dan Suriye'ye İslam coğrafyasının  mazlum beldelerinden yükselen feryatlar kalbimizi derinden yaralamaktadır.  Bilhassa terör devleti İsrail'in, mukaddes belde Kudüs'ü ve ilk kıblemiz Mescid-i  Aksa'yı işgal girişimi tüm müminleri büyük bir hüzne ve acıya gark etmektedir.  Zira barbarca bir tavırla mescitte ibadet eden Müslümanlara saldırılmakta,  mescidin harimi ismeti ihlal edilmekte ve Peygamberlerin hatırasına hayasızca  müdahale edilmektedir. Dinlerin, dillerin, kültürlerin, medeniyetlerin sembol  şehri talan edilmektedir. Masum Filistinli kardeşlerimiz zorla evlerinden  çıkarılmakta, katliamlara maruz kalmaktadır. Dolayısıyla Filistin ve Mescid-i  Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayram hüzünle geçecektir."
 
Hz. Muhammed'in hadisi şeriflerinde Müslümanları bir bedenin  organlarına benzettiğini hatırlatan Erbaş, "Nitekim Kudüs'te işgal ve zulmü  engellemenin, İslam coğrafyasında huzur ve güvenliği temin etmenin ve daha güzel  bayramlar yaşamanın yegane yolu, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde  hareket etmesidir. Dolayısıyla bu bayramı vesile kılarak elimizle, dilimizle,  kalbimizle ve tüm imkanlarımızla birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı en  güçlü hale getirmek için gayret edelim." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Bayramda birbirimize olan muhabbetimizi yeniden tesis edelim"
Kovid-19 salgını nedeniyle bayram günlerinde bir araya gelmemenin  burukluğunu yaşadıklarını aktaran Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sevgi, saygı ve kardeşlik duygularını ihya etmenin kendimize,  ailemize, yakınlarımıza ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin  elbette birçok yolu vardır. Bu bereketli vakitleri ailemizle, eşimiz ve  çocuklarımızla birlikte unutulmaz hatıralara dönüştürmek bizim elimizdedir. Bunun  için evimizi tam bir bayram yeri yapalım. Yüzümüzde tebessüm, dilimizde tatlı söz  ve kalbimizde muhabbet karar kılsın. Bayramı kırgınlıklarımızı gidermeye vesile  kılarak birbirimize olan sadakatimizi ve muhabbetimizi yeniden tesis edelim. Anne  ve babamızın rızasını kazanmak ve onların dualarını almak için bu müstesna  vakitleri birer fırsat olarak görelim."
 
Dünyanın neresinde olursa olsun mahzun yetimlerin, mahcup yoksulların,  yaralı gönüllerin ve bitap düşmüş yüreklerin umudu olan bir millet olduklarını  vurgulayan Erbaş, "Aziz milletimizin, yurt dışında yaşayan vatandaş ve  soydaşlarımız ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla  tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nı başta Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak üzere,  mazlumların, mahzunların ve tüm insanlığın huzuruna vesile kılmasını ve bizleri  sağlık, afiyet ve güven içerisinde nice bayramlara eriştirmesini Yüce Allah'tan  niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
 

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Diyanet İşleri Başkanı bayram Ramazan Bayramı
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